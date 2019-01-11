Tır Sürücüsü, Kamyondan Mazot Çalarken Yakalandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kamyondan mazot çalarken yakalanan TIR sürücüsü M.O. (42), polis tarafından gözaltına alındı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde kamyondan mazot çalarken yakalanan TIR sürücüsü M.O. (42), polis tarafından gözaltına alındı.
TIR'ıyla İzmir
yönüne giden sürücü M.O., saat 03.00 sıralarında aracını Çanakkale
'nin Ayvacık ilçesi girişindeki boş alana park etti. M.O., daha sonra Fatih Mahallesi
'ndeki sanayi bölgesine giderek Volkan Soner'e ait 17 PH 919 plakalı kamyondan, elindeki bidona hortumla mazot çekmeye başladı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri, olayı fark etti. TIR sürücüsü M.O. suçüstü yakalanıp, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:11 Kaynak: DHA
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