Son Dakika Haberleri: Tır Sürücüsü Kazada Yanarak Can Verdi

Tır Sürücüsü Kazada Yanarak Can Verdi

48 dakika önce

Adana'da otoyolda kontrolünü yitiren tır sürücüsü refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Tır Sürücüsü Kazada Yanarak Can Verdi, System.String[]
Adana'da otoyolda kontrolünü yitiren tır sürücüsü refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev tırdan çıkamayan sürücü yanarak can verdi.

Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 AV 922 plakalı tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirince refüjdeki aydınlatma direklerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır bir anda yanmaya başladı. Kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan kontrollerde tır sürücüsünün yanarak can verdiği anlaşıldı. Yanan tırda bulunan sürücünün henüz kimliği belirlenemedi. Sürünün cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücünün kimliğinin yapılacak DNA testinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Otoyol, kaza enkazının temizlenmesinin ardından tekrardan ulaşıma açıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Tarsus, Adana, 3. Sayfa
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