Tır Sürücüsü Kazada Yanarak Can Verdi
40 dakika önce
TIR sürücüsü kazada yanarak can verdi Adana'da TIR aydınlatma direğine çarptı: 1 ölüADANA - Adana'da otoyolda kontrolünü yitiren TIR refüjdeki aydınlatma direğine çarparak bir anda alev aldı.
TIR sürücüsü kazada yanarak can verdi Adana
'da TIR aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
ADANA - Adana'da otoyolda kontrolünü yitiren TIR refüjdeki aydınlatma direğine çarparak bir anda alev aldı. TIR'ın sürücü aracının içerisinde yanarak can verdi.
Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep
otoyolunun Ceyhan
istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 AV 922 plakalı TIR direksiyon hakimiyetini yitirince refüjde bulunan aydınlatma direklerine çarptı. TIR'dan bir anda alevler yükselmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
TIR'ın sürücüsü ise yanarak kazada can verdi. Küle dönen sürücünün kimliği belirlenemedi. Sürücünün cesedi Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Sürücünün kimliği yapılacak DNA testinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Otoyol trafiğe kapanırken, kaza enkazının temizlenmesinin ardından tekrardan ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:32 Kaynak: İHA
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