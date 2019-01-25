Son Dakika Haberleri: Tır Sürücüsü Kazada Yanarak Can Verdi

Tır Sürücüsü Kazada Yanarak Can Verdi

40 dakika önce

TIR sürücüsü kazada yanarak can verdi Adana'da TIR aydınlatma direğine çarptı: 1 ölüADANA - Adana'da otoyolda kontrolünü yitiren TIR refüjdeki aydınlatma direğine çarparak bir anda alev aldı.

TIR sürücüsü kazada yanarak can verdi
Adana'da TIR aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

ADANA - Adana'da otoyolda kontrolünü yitiren TIR refüjdeki aydınlatma direğine çarparak bir anda alev aldı. TIR'ın sürücü aracının içerisinde yanarak can verdi.
Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 AV 922 plakalı TIR direksiyon hakimiyetini yitirince refüjde bulunan aydınlatma direklerine çarptı. TIR'dan bir anda alevler yükselmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
TIR'ın sürücüsü ise yanarak kazada can verdi. Küle dönen sürücünün kimliği belirlenemedi. Sürücünün cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücünün kimliği yapılacak DNA testinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Otoyol trafiğe kapanırken, kaza enkazının temizlenmesinin ardından tekrardan ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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