Kırmızı ışıkta duramayan tır dehşet saçtı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta duramayan tır dehşet saçtı
05.11.2020 11:08
Vietnam'da hızını alamayarak kırmızı ışıkta duramayan tır sürücüsü, trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı.
Vietnam'da hızını alamayarak kırmızı ışıkta duramayan tır sürücüsü, trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı.
Vietnam'da yaşanan kaza yürekleri ağızlara getirdi. Bir tır sürücüsü hızını alamayarak kırmızı ışıkta duramayınca zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kontrolden çıkan tır, önce önündeki kamyona çarptı hemen ardından bir otomobili de önüne katarak dakikalarca sürüklendi. Son olarak, trafik ışıklarında bekleyen motosikletleri altına aldı. Kaza anı trafik kameralarına anbean yansıdı.
(İHA)
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