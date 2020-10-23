TIR sürücüsü, taşıdığı demir profillerin altında kalarak, hayatını kaybetti - Son Dakika

TIR sürücüsü, taşıdığı demir profillerin altında kalarak, hayatını kaybetti
23.10.2020 12:58
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde TIR sürücüsü Mustafa Uysal (49), aracından indirmek istediği demir profillerin altında kalarak, hayatını kaybetti.
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde TIR sürücüsü Mustafa Uysal (49), aracından indirmek istediği demir profillerin altında kalarak, hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. TIR'ın sürücüsü Mustafa Uysal, aracıyla Zonguldak'tan sera yapımı için demir profil getirdi. Yükü indirmek istediği sırada da devrilen demir profillerin altında kaldı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal'ın cenazesi, Yenişehir Devlet Hastanesi'ndeki morga kaldırılırken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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