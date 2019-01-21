Son Dakika Haberleri: Tır Sürücüsü Yük İndirirken Kalp Krizi Geçirerek Öldü

Tır Sürücüsü Yük İndirirken Kalp Krizi Geçirerek Öldü

34 dakika önce

DÜZCE'de, TIR'dan yük indiren sürücü Ruhi Topçu dorsede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Tır Sürücüsü Yük İndirirken Kalp Krizi Geçirerek Öldü, System.String[]
DÜZCE'de, TIR'dan yük indiren sürücü Ruhi Topçu dorsede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Konuralp Mahallesi D-655 Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ruhi Topçu akaryakıt istasyonuna çektiği TIR'ın dorsesinden yük indirirken bir anda yere yığıldı. Ruhi Topçu'yu dorsede hareketsiz görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ruhi Topçu'nun kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Ruhi Topçu'nun son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ruhi Topçu'nun, TIR'ın dorsesinde yük kaldırırken aniden düştüğü görüldü. Ruhi Topçu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:24 Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Güncel
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