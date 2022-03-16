Tır sürücüsünden mıknatıslı hile - Son Dakika
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Tır sürücüsünden mıknatıslı hile

16.03.2022 18:12
Tır sürücüsünden mıknatıslı hile

Hatay'da karayolunda durdurulan tır sürücüsünün, hız ihlallerinin takograf kayıtlarına geçmesini önlemek için aracın motor hareket sensörü üzerine mıknatıs yerleştirdiği ortaya çıktı.

Hatay'da karayolunda durdurulan tır sürücüsünün, hız ihlallerinin takograf kayıtlarına geçmesini önlemek için aracın motor hareket sensörü üzerine mıknatıs yerleştirdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Adana- İskenderun Otoyolu Dörtyol Kuzuculu yol kenarı denetim istasyonunda Y.Ö. yönetimindeki plakası açıklanmayan tırı durduran Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri takograf kayıtlarına göre tırın hareket etmediği tespit etti. Tıra binerek bir süre yolculuk yapan ekipler, takograf ile kilometre göstergesinin aynı olmadığını belirleyerek araçta ayrıntılı inceleme yaptı.

Sürücünün, aracın hareket sensörü üzerine mıknatıs yerleştirilmek suretiyle veri aktarımının engellediği, yolculuk ettiği halde istirahat etmiş gibi kayıtlara girdirmek istediği, hız göstergesinin devre dışı bırakmak suretiyle hız ihlallerinin kayıtlara girmesini engellemeye çalıştığı belirlendi.

Trafik ekiplerince, tır sürücüsüne ilgili karayolları kanun maddelerini ihlal etmekten cezai işlem uygulandı. - HATAY

Tır sürücüsünden mıknatıslı hile
Tır sürücüsünden mıknatıslı hile

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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Kuzuculu, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır sürücüsünden mıknatıslı hile - Son Dakika


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