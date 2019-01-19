Son Dakika Haberleri: Tır Sürücüsünü Öldürüp Kasadaki Bakır Kabloları Çaldılar

Tır Sürücüsünü Öldürüp Kasadaki Bakır Kabloları Çaldılar

50 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tır sürücüsünü silahla öldüren şahıs ya da şahıslar, tırdaki bakır kabloları çalarak kayıplara karıştı.

Tır Sürücüsünü Öldürüp Kasadaki Bakır Kabloları Çaldılar, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tır sürücüsünü silahla öldüren şahıs ya da şahıslar, tırdaki bakır kabloları çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Ayaklı Mahallesi'nde 34 ZM 2645 plakalı tırın içinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gören mahalleli, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, silahla öldürülmüş kişinin Cihan Kızılkaya olduğunu belirledi. Kızılkaya'nın İstanbul'daki bir firmada şoförlük yaptığı ve Irak'a bakır kablo götürdüğü öğrenildi. İddiaya göre, sürücü silahla öldürüldükten sonra bakır kablolar başka bir araca yüklenerek çalındı. Kızılkaya'nın cesedi otopsi işlemleri için Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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