Son Dakika Haberleri: Tır Sürücüsünü Öldürüp Kasadaki Bakır Kabloları Çaldılar

Tır Sürücüsünü Öldürüp Kasadaki Bakır Kabloları Çaldılar

1 saat önce

Tır sürücüsünü öldürüp kasadaki bakır kabloları çaldılar Öldürülen tır sürücüsünün cesedi adli tıpa kaldırıldıŞANLIURFA – Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aracında silahla öldürülen tır sürücüsünün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsünü öldürüp kasadaki bakır kabloları çaldılar
Öldürülen tır sürücüsünün cesedi adli tıpa kaldırıldı

ŞANLIURFA – Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aracında silahla öldürülen tır sürücüsünün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayaklı Mahallesi'nde 34 ZM 2645 plakalı tırın içinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gören mahalleli, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, silahla öldürülmüş kişinin Cihan Kızılkaya olduğunu belirledi. Kızılkaya'nın İstanbul'daki bir firmada şoförlük yaptığı ve Irak'a bakır kablo götürdüğü öğrenildi. İddiaya göre, sürücü silahla öldürüldükten sonra bakır kablolar başka bir araca yüklenerek çalındı. Kızılkaya'nın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Adli Tıp, 3. Sayfa
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