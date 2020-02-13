Tır sürücüsünün elini ısırarak parasını alan kadın tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tır sürücüsünün elini ısırarak parasını alan kadın tutuklandı - Son Dakika

Tır sürücüsünün elini ısırarak parasını alan kadın tutuklandı

6 saat önce

Adana'da otoyolda durdurduğu tırın sürücüsünün elini ısırarak 515 lira parasını aldığı öne sürülen kadın tutuklanırken, ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kadın serbest kaldı.

Tır sürücüsünün elini ısırarak parasını alan kadın tutuklandı, System.String[]

Adana'da otoyolda durdurduğu tırın sürücüsünün elini ısırarak 515 lira parasını aldığı öne sürülen kadın tutuklanırken, ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kadın serbest kaldı.


Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necati N. (49) tırıyla Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolundan Ceyhan istikametine doğru seyir halindeyken, köprü altında Semra E. (32) adlı kadın durması için el kaldırdı. Tır sürücüsüne ilişki yaşamak isteyip istemediğini soran kadın, daha sonra sürücü kendisine yaklaşınca cebindeki 515 lira parayı alıp kaçmaya çalıştı. Bu arada tır sürücüsü kadını tutup parasını almak isterken, kadın ise sürücünün elini ısırıp "beni takip etme erkek arkadaşlarım seni öldürür" dedi. Bu arada, Seda E. (21) ile Hülya G. (39) Semra E.'nin yanına gelerek sürücünün elinden kurtarıp kaçmasına yardımcı oldu. Bunun üzerine tır sürücüsü telefonla polisi arayarak gasp edildiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis olay yerine gelip çalışma başlattı.


Polis, otoyolda bir kadının beklediğini görüp yanına gittiğinde kadının, sürücünün parasını alıp kaçan Semra E. olduğunu belirleyerek, gözaltına aldı. Polis bir süre sonra da Semra E.'ye yardım eden iki kadını yakaladı. Kadınlar emniyete getirilerek sorguya alındı. Semra E. ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek tır sürücüsü ile birlikte olmak için 515 liraya anlaştıklarını, bu parayı aldığını, daha sonra sürücünün kendisinden fantezi isteyince anlaşmanın bozulduğunu anlatarak, "Ben de bunun üzerine parayı alıp kaçtım. Uyuşturucu bağımlısı olduğum için parayı vermek istemedim" dediği öğrenildi.


Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılardan Semra E. tutuklanırken, diğer iki kadın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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