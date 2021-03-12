TIR sürücüsünün montunda 2 kilo kokain bulundu - Son Dakika

TIR sürücüsünün montunda 2 kilo kokain bulundu
12.03.2021 14:17
EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan TIR sürücüsü E.T.'nin montunda, astara gizlenmiş 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.
EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan TIR sürücüsü E.T.'nin montunda, astara gizlenmiş 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.
Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan bir TIR, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Polisin, uyuşturucu ticareti şüphesiyle durdurup arama yaptığı TIR'da suç unsuruna rastlanmadı. Ancak sürücü E.T.'nin yapılan üst aramasında, montun astarına gizlenmiş, 2 tabaka halinde 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Edirne
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