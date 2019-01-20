Tır Sürücüsünün Ölü Bulunmasına İlişkin 10 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücünün ölü bulunmasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücünün ölü bulunmasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre olay, dün Viranşehir ilçesine bağlı Ayaklı Mahallesi'nde yaşanmıştı. Yolda park halindeki 34 ZM 2645 plakalı tırın içinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, söz konusu kişinin Cihan Kızılkaya olduğunu ve silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Kızılkaya'nın İstanbul'daki bir firmada şoförlük yaptığı ve Kuzey Irak'a bakır kablo götürmek üzere yola çıktığı öğrenilirken, söz konusu yükün de Kızılkaya'yı silahla öldüren kişi ya da kişilerce çalındığı iddia edildi.



Jandarma ekipleri, sürücünün ölü bulunmasına ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor. - ŞANLIURFA

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