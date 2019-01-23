Son Dakika Haberleri: Tır Sürücüsünün Ölümüyle İlgili 3 Tutuklama

Tır Sürücüsünün Ölümüyle İlgili 3 Tutuklama

1 saat önce

Tır sürücüsünün ölümüyle ilgili 3 tutuklama ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yük taşıdığı tırı soyularak öldürülen sürücünün olayına ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.

Tır sürücüsünün ölümüyle ilgili 3 tutuklama ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yük taşıdığı tırı soyularak öldürülen sürücünün olayına ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayaklı Mahallesi'nde tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya'nın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep ve Şırnak'ta gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Kızılkaya'nın katil zanlılarından Hasan T. ve Eyüp Ç, tırın sahibi kadın Ş.D. ile bir muhtarın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Viranşehir Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüphelinin ise serbest bırakıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:25 Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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