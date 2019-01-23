Tır Sürücüsünün Ölümüyle İlgili 3 Tutuklama
1 saat önce
Tır sürücüsünün ölümüyle ilgili 3 tutuklama ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yük taşıdığı tırı soyularak öldürülen sürücünün olayına ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.
Tır sürücüsünün ölümüyle ilgili 3 tutuklama ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde yük taşıdığı tırı soyularak öldürülen sürücünün olayına ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayaklı Mahallesi'nde tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya
'nın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep
ve Şırnak
'ta gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Kızılkaya'nın katil zanlılarından Hasan T. ve Eyüp
Ç, tırın sahibi kadın Ş.D. ile bir muhtarın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Viranşehir Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüphelinin ise serbest bırakıldığı bildirildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:25 Kaynak: İHA
Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldüren Katil Koca, Cesedin Başında Polisi Aramış
Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu
Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Ölen Gencin, Stajdaki Son Seferi Olduğu Ortaya Çıktı
Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edilen Jelena Karleusa: Kimseyi Öldürmedim, Hırsızlık Yapmadım