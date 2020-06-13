TIR sürücüsünün şüphesi 500 bin liralık hırsızlığı ortaya çıkardı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de nakliye işleri yapan Ali Tunç, kendi TIR'ına yüklenen 500 bin liralık 24 ton ayçiçek yağının çalıntı olabileceğinden şüphe ederek polis haber verdi. Yapılan incelemede Bursa'dan yüklenen ve Ankara'ya gitmesi gereken yağların Eskişehir'de iç piyasaya satılmak istendiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince yağlara müşteri aradığı belirlenen R.A. gözaltına alırken, yağları çalıp Eskişehir'e getirdiği öne sürülen TIR sürücüsü R.A.?yı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'daki fabrikadan 24 ton ayçiçek yağı alan nakliyeci Ş.A., TIR ile Ankara'da ki toptancılara götürmek yerine Eskişehir'e getirerek iddiaya göre piyasada satmak için müşteri aradı. Yağların sahibi olan şirketin Bölge Müdürü Oğuz Pıynar ise yağların toptancıya ulaşmadığını öğrenince Bursa Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Yapılan incelemede yaklaşık 500 bin lira değerinde olan ayçiçek yağı yüklü TIR'ın Ankara yerine Eskişehir'e geldiği tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Yağları satmak için müşteri aradığı tespit edilen şüpheli Ş.A.?nın izini kaybettirmek için TIR'ında yüklü yağları Eskişehirli nakliyeci Ali Tunç ile anlaşarak aracına yüklettiği belirlendi. TIR sürücüsü Tunç, iki kez teslim adresi değiştirilen ve faturası olmayan yağların çalıntı olabileceğini düşünerek TIR aracını Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki bir TIR parkına çekip, aküsünü söktü. Ardından da polise yağ yüküyle ilgili bilgi verdi. Polis ekipleri, ayçiçek yağlarını satmak için toptancılarla görüştüğü belirtilen R.A.?yı kısa sürede yakalayıp gözaltına alındı. TIR sürücüsü Ş.A.?nın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Yağların sahibi olan şirketin bölge müdürü Oğuz Pıynar, Eskişehir'de nakliyeci olan Ali Tunç'un dikkati ve duyarlılığı ile Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 'nün yoğun çabası sonucu ürünlerini bulduklarını söyledi. Bursa'dan yüklenen yağların alıcıya gitmemesi üzerine şüphe ettiklerini anlatan Pıynar, 'TIR sürücüsüne ulaşamadık, Eskişehir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü yoğun bir çaba içerisine girdi. İlgili aramalarda bulundu, şahıslar üzerinde ciddi bir efor sarf etti. Yoğun çalışmanın ardından polisimiz bizim çalınan ürünlerimizi buldular. Ürünlerimiz başka bir araca aktarılmış şekildeydi. Sağ olsun yükü üzerine alan başka bir sürücü arkadaş, onun duyarlı davranışıyla ürünlerimizi şuan bulduk. Bu ürün Bursa'dan Ankara'ya gidiyordu. Bu ürün yolda çalınmıştı. Biz çalındığına kanaat getirdik. Çalındı, nihayetinde gecenin sonunda çalınan malımıza Asayiş Şube'nin etkin çalışmasıyla ulaşmış olduk. Yağların piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira' dedi.

TIR'ına yüklenen ayçiçek yağlarının çalıntı olabileceğinden şüphe ederek hırsızlığı ortaya çıkaran nakliyeci Ali Tunç da, kendisiyle anlaşan diğer TIR sürücüsünden şüphe ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verdiğini anlatan Tunç, 'Bugün bir hırsızlığa engel oldum. Ben bir yerden yük sardım. Sardıktan sonra bu şahıslardan şüphelendim. Şüphelenince emniyet birimleriyle irtibata geçtim. Malı şuanda emniyete teslim ediyorum. Kameralı, güvenli bir yere çektim aracı. Yani hırsızlığı önlemiş oldum bu arada. Aracın aküsünü söktüm, kendimi garantiye aldım emniyetli bir yere çekip. Emniyet birimlerinin gelmesini bekledim ve insanlardan da şüphelendiğim için malı emniyete bildirdim. Emniyette geldi malın çalıntı olduğunu öğrendik ve malı şuan sahiplerine teslim ediyorum' şeklinde konuştu.