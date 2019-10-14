Son Dakika Haberleri: Tır sürünün arasına daldı, 18 hayvan telef oldu
Son Dakika 3. Sayfa Tır sürünün arasına daldı, 18 hayvan telef oldu

Tır sürünün arasına daldı, 18 hayvan telef oldu

1 saat önce

Kayseri'de tırın yolun karşısına geçen koyunların arasına dalması sonucu 18 hayvan telef olurken, 31 hayvan da yaralandı.

Tır sürünün arasına daldı, 18 hayvan telef oldu, System.String[]

Kayseri'de tırın yolun karşısına geçen koyunların arasına dalması sonucu 18 hayvan telef olurken, 31 hayvan da yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi'nde seyir eden H.Ö. idaresindeki 50 AAR 512 plakalı tır, yolun karşısına geçen sürünün arasına daldı. Kazada 18 hayvan telef olurken, 31 hayvan da yaralandı. Kaza sonrası telef olan hayvanlar yoldan kaldırılırken, hayvanların sahibi Bekir Erol büyük üzüntü yaşadı. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:16 Kaynak: İHA
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