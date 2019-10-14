Son Dakika Haberleri: Tır sürünün arasına daldı: 18 hayvan telef oldu
Son Dakika Yerel Tır sürünün arasına daldı: 18 hayvan telef oldu

Tır sürünün arasına daldı: 18 hayvan telef oldu

1 saat önce

- Tır sürünün arasına daldı: 18 hayvan telef olduKAYSERİ - Kayseri'de tır, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı.

- Tır sürünün arasına daldı: 18 hayvan telef oldu

KAYSERİ - Kayseri'de tır, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada 18 hayvan telef olurken, 31 hayvan da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Develi ilçesine bağlı Çayırözü mahallesinde meydana geldi. H.Ö idaresindeki 50 AAR 512 plakalı tır yolun karşısına geçen hayvanların arasına daldı. Meydana gelen kazada 18 hayvan telef olurken, 31 hayvan da yaralandı.

Kaza sonrası telef olan hayvanlar yoldan kaldırılırken, hayvanların sahibi Bekir Erol'un üzüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Tır sürünün arasına daldı: 18 hayvan telef oldu

Kayseri, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:39 Kaynak: İHA
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