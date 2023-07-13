Tır takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Tır takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı

13.07.2023 03:23

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde kontrolden çıkan bir tır takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü Cüneyt Savur, emniyet kemerinin hayatını kurtardığını belirtti. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, tırın kaldırma çalışmaları sabah saatlerinde yapılacak.

Tır takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı

Sürücü Cüneyt Savur: "Emniyet kemeri hayatımı kurtardı"

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde kontrolden çıkan tır takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karabük'ten yüklediği sac boruları İstanbul'a götüren Cüneyt Savur idaresindeki 06 DDV 228 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücünün kazadan burnu bile kanamadan çıkması dikkat çekti. Emniyet kemerinin hayatını kurtardığını belirten Cüneyt Savur, "Karabük'ten sac boru yüklemiştim. İstanbul Tuzla'ya gidiyordum. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Şarampole yuvarlanıp takla attım. Emniyet kemerimin takılı olmasından dolayı çok şükür bu kazadan yara almadan kurtuldum. Emniyet kemeri hayat kurtarır, diyorlar. Evet doğru" şeklinde konuştu.

Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, tırın kaldırma çalışmaları sabah saatlerinde yapılacak.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tır takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
00:18 Son Dakika: Harçlara yapılan yüzde 50'lik artışla 6 aylık pasaport 1034 lira, 3 yıllık pasaport 3507 liraya yükseldi
00:14 Son Dakika: Harçlara yapılan yüzde 50'lik artışla 6 aylık pasaport 1034 lira, 3 yıllık pasaport 3507 liraya yükseldi
23:44 Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri şoke etti
23:37 Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, çiftlik sahibini şoke etti: İlk kez başımıza böyle bir şey geldi
23:34 Bayrampaşa'da kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı
23:32 Gazetecinin oğlunu öldürüp derin dondurucuya koyan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Sohbet ederken eski konular açıldı, sinirlenip boğdum
23:00 Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de gündeme geldi
22:56 Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de yankı buldu
22:55 Ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, Bayrampaşa'da bir evdeki derin dondurucuda bulundu
22:53 Günlerdir aranan ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, bir evdeki derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 07:37:28. #1.12#
SON DAKİKA: Tır takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement