Tır Tıra Arkadan Çarptı; 3 Kişi Yaralandı
32 dakika önce
Tır tıra arkadan çarptı; 3 kişi yaralandı Sürücüsü hurdaya dönen tırdan yaralı kurtulduDÜZCE - TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde Ankara isitikametine giden tıra arkasından gelen tır çarptı.
Tır tıra arkadan çarptı; 3 kişi yaralandı
Sürücüsü hurdaya dönen tırdan yaralı kurtuldu
DÜZCE - TEM Otoyolu Kaynaşlı
mevkiinde Ankara
isitikametine giden tıra arkasından gelen tır çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza; akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan A.Başman'ın kullandığı 14 GL 469 plakalı tır, arıza şeridinde bekleyen E.Padar'ın kullandığı 34 PG 542 plakalı tır'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadan çarpan tır hurdaya dönerken sürücü A. Başman ile arıza şeridinde bekleyen tır içindeyolcu olarak bekleyen Y. E. Padar ve ağabeyi A. Padar yaralandılar.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi
Acil Servisi'ne kaldırıldılar.
Kazayla ilgili olarak polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:55 Kaynak: İHA
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