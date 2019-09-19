Tır, traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
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GAZİANTEP'te, TIR'ın traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:25 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, TIR'ın traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Adana
kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. 27 YM 118 plakalı TIR, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Cuma Küçükoğlu'nun kullandığı 27 AAT 289 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörden yola savrulan Asiye Kaşıkçıoğlu'nun (22) hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan 7 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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