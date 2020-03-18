Tır üzerindeki kamyon alt geçide sıkıştı, vinç yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tır üzerindeki kamyon alt geçide sıkıştı, vinç yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

Tır üzerindeki kamyon alt geçide sıkıştı, vinç yardımıyla kurtarıldı

1 saat önce

Tır üzerindeki kamyon alt geçide sıkıştı, vinç yardımıyla kurtarıldı Elazığ'da tırın üzerinde götürülen kamyon alt geçide çarpıp sıkıştı.

Tır üzerindeki kamyon alt geçide sıkıştı, vinç yardımıyla kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da tırın üzerinde götürülen kamyon alt geçide çarpıp sıkıştı. Araç, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olay, Cahit Dalokay Bulvarı İstasyon Kavşağı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LP 465 plakalı tırın taşıdığı 06 BBH 892 plakalı kamyon yüksekliği 4.80 metre olan alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. Ekipler, yolda güvenlik önlemi alırken alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı. Sıkışan araç, olay yerine getirilen vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Tır üzerindeki kamyon alt geçide sıkıştı, vinç yardımıyla kurtarıldı

Elazığ, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:41 Kaynak: İHA
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