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Tır üzerindeki trafo üst geçide takıldı

45 dakika önce

Şanlıurfa'da seyir halindeki tırın üzerinde bulunan elektrik trafosunun üst geçide takılması sonucu beton parçası yola düştü.

Tır üzerindeki trafo üst geçide takıldı, System.String[]

Şanlıurfa'da seyir halindeki tırın üzerinde bulunan elektrik trafosunun üst geçide takılması sonucu beton parçası yola düştü. Trafik akışının yoğun yaşandığı yolda diğer araçlar şans eseri kazaya karışmadı.


Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun merkez ilçe Haliliye mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre azami yüksekliği 4,5 metre yüksekliğinde olan üst geçidin altından geçen tır, üzerindeki beton çerçeveli trafo üst geçide takıldı. Kazada beton çerçeveli trafonun üst tavanı koparak yol düştü. Yola düşen beton parçası, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Yolda diğer sürücülere zor anlar yaşatan beton parçası, kaza yerine gönderilen iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. Kaldırılan beton parçasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazada sürücüye cezai işlem uygulandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:37 Kaynak: İHA
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