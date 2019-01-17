Tır ve Duvar Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin gölcük ilçesinde bulunan bir lojistik firması içinde geri manevra yapan tır ile duvar arasında sıkışan 56 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin gölcük ilçesinde bulunan bir lojistik firması içinde geri manevra yapan tır ile duvar arasında sıkışan 56 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Gölcük'te bulunan bir lojistik firmasında K.P. idaresindeki tır, geri manevra yaptığı sırada firmada çalışan Muzaffer Kalafat adlı işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır ile duvar arasında sıkışan işçiyi görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi ambulansla Gölcük Necati Çelik Hastanesine kaldırıldığı esnada hayatını kaybetti. Kalafat'ın cesedi hastane morguna kaldırılırken tır sürücüsü K.P. gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

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