Son Dakika Haberleri: Tır ve Duvar Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Tır ve Duvar Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kocaeli'nin gölcük ilçesinde bulunan bir lojistik firması içinde geri manevra yapan tır ile duvar arasında sıkışan 56 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Tır ve Duvar Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kocaeli'nin gölcük ilçesinde bulunan bir lojistik firması içinde geri manevra yapan tır ile duvar arasında sıkışan 56 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Gölcük'te bulunan bir lojistik firmasında K.P. idaresindeki tır, geri manevra yaptığı sırada firmada çalışan Muzaffer Kalafat adlı işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır ile duvar arasında sıkışan işçiyi görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi ambulansla Gölcük Necati Çelik Hastanesine kaldırıldığı esnada hayatını kaybetti. Kalafat'ın cesedi hastane morguna kaldırılırken tır sürücüsü K.P. gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:13 Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'daki Yangın Faciasında 5 İşçinin Ölüm Nedeni Belli Oldu Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı

Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı Yangında Can Pazarı! Mahsur Kalan 2 Gencin Yardımına Esnaf Yetişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:16:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır ve Duvar Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]