Son Dakika Haberleri: Tır ve İşçi Servisleri Karda Mahsur Kaldı

Tır ve İşçi Servisleri Karda Mahsur Kaldı

55 dakika önce

Hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle Esenyurt'ta, haftanın ilk iş günü ara sokaklarda tır ve işçi servisleri mahsur kalarak zor anlar yaşadı.

Tır ve İşçi Servisleri Karda Mahsur Kaldı, System.String[]
Hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle Esenyurt'ta, haftanın ilk iş günü ara sokaklarda tır ve işçi servisleri mahsur kalarak zor anlar yaşadı.

Kent genelinde hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Ana arterlerde sorun yaşanmazken, birçok ilçede ara sokaklarda kar birikintileri oluştu. Esenyurt'ta sabah işe gitmek isteyen işçi servisleri kar birikintileri arasında kalarak zor anlar yaşadı. Seyir halinde tonlarca ağırlıktaki bir tır karlar arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların yoğun uğraşları ile tır karlar arasından çıkarılmaya çalışıldı. Bazı işçi servislerinin ise ara sokakta karlar içinde mahsur kaldığı görüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:38 Kaynak: İHA

Esenyurt, İşçi, 3. Sayfa
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