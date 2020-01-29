Tır ve kamyoncular çalınan akülerine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tır ve kamyoncular çalınan akülerine kavuştu - Son Dakika

Tır ve kamyoncular çalınan akülerine kavuştu

16 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyon ve tırlarından aküleri jandarma tarafından bulunan araç sahipleri büyük mutluluk yaşadı.

Tır ve kamyoncular çalınan akülerine kavuştu, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyon ve tırlarından aküleri jandarma tarafından bulunan araç sahipleri büyük mutluluk yaşadı.


Olay, Akyazı ilçesinde bulunan tır parkında yaşanmıştı. Sabah yük almak için gelen tır ve kamyon şoförleri akülerin çalındığını fark edip durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan 8 aracın akülerini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda aküleri satmaya çalışan hırsızlık şüphelileri yakalandı. Çalınan aküler, İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.


Aküleri bulunan araç sahipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teşekkür etti. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
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