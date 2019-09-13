Tır ve kamyonların akülerini çalan hırsızlar yakalandı
13 dakika önce
Kırşehir'in Kaman ilçesinde park halindeki Tır ve kamyonların aküsünü çalan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:17 Kaynak: İHA
Kırşehir'in Kaman ilçesinde park halindeki Tır ve kamyonların aküsünü çalan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Tır ve kamyonların akülerine yönelik yapılan hırsızlık olayları, Kaman ilçesinde farklı mahallelerde meydana geldi. Aküsü çalınan 5 kamyon ve Tır sahipleri polise başvurdu. Kaman İlçe Emniyeti Asayiş ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. İlçede yapılan çalışmalarda E.A., Ö.F.A., ve M.D., yapılan takip sonucu belirlendi. İlçe Emniyetine götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR
Kar maskeli 2 kişi, 73 yaşındaki kadının ellerini ve ağzını bantlayıp parasını çaldı Bahçelievler'de bir çocuğun, balkondan düşerek kaldırıma çakıldığı anlar saniye saniye kaydedildi Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldıran Reynmen karakolluk oldu Üç yıl sonra ortaya çıkan diyalog! Kılıçdaroğlu'nun "İmam Hatip" sorusu, Erdoğan'ı şaşkına çevirmiş