TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 1 (Anadolu yakası) - Son Dakika
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TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 1 (Anadolu yakası)

10.03.2022 12:47
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 1 (Anadolu yakası)

İSTANBUL Valiliği, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların kontrollü girişine izin verileceğinin açıklanmasının ardından TEM Otoyolu Şekerpınar'daki kontrol noktasında polis ekipleri araçların girişlerine izin verdi.

İSTANBUL Valiliği, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların kontrollü girişine izin verileceğinin açıklanmasının ardından TEM Otoyolu Şekerpınar'daki kontrol noktasında polis ekipleri araçların girişlerine izin verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen TIR ve kamyonlara kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve Kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." ifadeleri yer aldı. Açıklamanın ardından TEM Otoyolu Şekerpınar'daki kontrol noktasında polis ekipleri TIR ve kamyonların İstanbul'a girişlerine izin verdi. Dinlenme tesislerinde bekleyen TIR ve kamyonların da İstanbul'a doğru hareket ettikleri görüldü.

Hollanda'ya gitmek için dinlenme tesisinden hareket eden İbrahim Tekçe, "Hollanda'ya gideceğim. Bu sabah gidecektim izin verilmedi. Beklemek zorunda kaldım." dedi. Avrupa yakasına geçen İbrahim Baş ise, "Sabah 05.00'ten beri burada bekliyoruz. Kontrollü olarak geçiş izini verildi. Biz de çıkıp Sultançiftliği'ne gideceğiz. Bütün önlemlerimizi aldık. Zincir ve kar lastiklerimiz var" dedi.


TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 1 (Anadolu yakası)
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 1 (Anadolu yakası)
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 1 (Anadolu yakası)
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 1 (Anadolu yakası)
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 1 (Anadolu yakası)
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 1 (Anadolu yakası)
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 1 (Anadolu yakası)
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 1 (Anadolu yakası)
YORUMLAR
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TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor Bolu'da tır ve kamyonların İstanbul'a gidişine izin verilmiyor Bolu'da tır ve kamyonların İstanbul'a gidişine izin verilmiyor İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2) İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

Trakya Bölgesi, TEM Otoyolu, Şekerpınar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 1 (Anadolu yakası) - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 1 (Anadolu yakası) - Son Dakika
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