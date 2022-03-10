TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 2 (Avrupa yakası) - Son Dakika
Üye Girişi

TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 2 (Avrupa yakası)

10.03.2022 13:15
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 2 (Avrupa yakası)

İSTANBUL Valiliği, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların kontrollü girişine izin verileceğinin açıklanmasının ardından TEM Otoyolu Silivri'deki kontrol noktasında polis ekipleri araçların girişlerine izin verdi.

İSTANBUL Valiliği, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların kontrollü girişine izin verileceğinin açıklanmasının ardından TEM Otoyolu Silivri'deki kontrol noktasında polis ekipleri araçların girişlerine izin verdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonların İstanbul'a girişleri dün gece saat 04.00'den itibaren yasaklandı. Bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ""Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve Kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" dedi. Silivri'de geçişlerine izin verilmeyen TIR ve Kamyonlar dinlenme tesisinde konakladı. Silivri Belediye ve Kızılay ekipleri dinlenme tesislerinde yolda kalan vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulundu. TEM Otoyolu Silivri'deki kontrol noktasında polis ekipleri araçların girişlerine izin veriyor.

TIR şoförü Reşat Kara, "İstanbul'dan Silivri Cezaevi'ne gıda maddesi getirdim. Ekipler ne zaman izin verirse o zaman yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kamyon şoförü Müslüm Yalçın, "Çatalca'dan geliyorum yol kapalı olduğu için gidemiyorum. Burada her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Yol açılana kadar burada bekleyeceğiz" diye konuştu.

Kızılay görevlisi Sadık Oral, "Yolda kalan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çorba ikramında bulunuyoruz. İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın talimatı ile kritik noktalarda görevimizin başındayız. Kar nedeniyle kalan vatandaşlarımıza Silivri Belediyesi ve Kızılay ile birlikte elimizden gelen yardımı yapıyoruz" dedi.


- İstanbul
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 2 (Avrupa yakası)
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 2 (Avrupa yakası)
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 2 (Avrupa yakası)
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 2 (Avrupa yakası)
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 2 (Avrupa yakası)
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 2 (Avrupa yakası)
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 2 (Avrupa yakası)
YORUMLAR
500
TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor Bolu'da tır ve kamyonların İstanbul'a gidişine izin verilmiyor Bolu'da tır ve kamyonların İstanbul'a gidişine izin verilmiyor

Trakya Bölgesi, TEM Otoyolu, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 2 (Avrupa yakası) - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Müzakereler önemli ama Ukrayna kendi halkını 'sivil kalkan' olarak kullanıyor
13:02 Antalya'daki tarihi zirveden çıkan Ukrayna Dışişleri Bakanı konuşu: Ateşkeste ilerleme sağlanamadı, bu savaşı durduramayız çünkü savunmadayız
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:24:20. #1.11#
SON DAKİKA: TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 2 (Avrupa yakası) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement