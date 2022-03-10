İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor - Son Dakika
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İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor

10.03.2022 14:22

İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor İstanbul'da, yoğun kar yağışı nedeniyle şehre girişleri yasaklanan tır ve kamyonların şehre girişine kontrollü şekilde izin verilmeye başlandı.

İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor

İSTANBUL - İstanbul'da, yoğun kar yağışı nedeniyle şehre girişleri yasaklanan tır ve kamyonların şehre girişine kontrollü şekilde izin verilmeye başlandı. Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde de hem Ankara hem Edirne istikametinde tır ve kamyonların seyrettiği görüldü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların şehre girişine izin verilmiyordu. Bugün alınan yeni karar ile Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların şehre girişine kontrollü olarak izin verilmeye başlandı. Kararın ardından Kuzey Marmara otoyolu Çekmeköy mevkiinde hem Ankara hem de Edirne istikametinde tırların seyrettiği görüldü.

İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor
İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor
İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor
İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor
İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor

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İstanbul, Marmara, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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