Tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek - Son Dakika
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Tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek

11.03.2022 10:53
Tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir."

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TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi Vali Yerlikaya İstanbulluları uyardı: Trafiğe çıkmayın! Vali Yerlikaya İstanbulluları uyardı: Trafiğe çıkmayın! AVM'ler 12.00-19.00 arası açık olacak AVM'ler 12.00-19.00 arası açık olacak

Ali Yerlikaya, Meteoroloji, İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek - Son Dakika


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