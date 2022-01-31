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Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 3'ü ağır 28 yaralı - Son Dakika

Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 3'ü ağır 28 yaralı

31.01.2022 07:37

Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda Adana yönüne seyir eden bir yolcu otobüsü, aynı istikametteki bir tırla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak yaklaşık 25 metrelik şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu şarampole yuvarlanan yolcu otobüsü yan yatarken, içerisinde bulunan 28 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otobüsle çarpışan tır şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Gece geç saatlerde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Adana istikameti Nurdağı gişeleri mevkiinde iddiaya göre Adıyaman- Ankara seferini yapan Mehmet Orakçı idaresinde yolcu otobüsü, TAG Otoyolu Nurdağı gişeleri mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tırla çarpıştıktan sonra kontrolünü kaybetti.

25 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü, içerisindeki toplam 28 kişi ile 25 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından kaza bölgesine sağlık, itfaiye, AFAD ve Umke ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

28 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan 3'ü ağır 28 vatandaşı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep, Nurdağı, Islahiye ve Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk etti.

Tırla çarpışan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 28 yaralı

OTOBÜSÜN ALTINDA SIKIŞAN KADINI KURTARDILAR

Meydana gelen feci kaza sonucu devrilen yolcu otobüsünün altında kalan kadın bir yolcu kurtarmak için dakikalarla yarışıldı. Durumu ağır olan yaralı kadını otobüsün altından kurtarmak için yoğun çaba harcayan Umke, AFAD ve itfaiye ekipler, uzun uğraşlar sonucu yan yatan otobüsün altından çıkardıkları yaralı kadını, çift taraflı insan koridoru ile sağlık ekiplerine ulaştırdı. Yaralı kadın, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİ OLAY YERİNE GELDİ

Yaşanan feci kaza sonrası olay yerine gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza ile ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra kısa bir açıklama yaptı. Vali Davut Gül, "Yolcu otobüsünün kaza geçirmesi sonucu şoför dahil 28 vatandaşımız yaralandı. Yaralıların tamamı hastanelere sevk edildi. Şuan için herhangi bir can kaybı yok çok şükür. Bütün ekiplerimiz kurtarma çalışmalarında gayret gösterdi. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şuan için ilk bilgiler tır ve otobüsün çarpışması sonrası bu kazanın yaşandığı yönünde ama ayrıntısını bilmiyoruz. Olayla ilgili savcılık ve kolluk kuvvetleri boyutuyla gerekli takipler yapılıyor" diye konuştu.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili de geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Gaziantep, Tarsus, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 3'ü ağır 28 yaralı - Son Dakika


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