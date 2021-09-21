Son dakika haberi... Burdur'da TIR devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü TIR'ın devrilmesiyle meydana gelen kazada Serdar Uygun (31) ile Muhammet Tanır (39) yaşamını yitirdi, Afgan uyruklu Ali Muhammet Reşit yaralandı. TIR'ın dorsesindeki 260 küçükbaş hayvandan çoğunun da öldüğü belirlendi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Antalya- Isparta kara yolunun Ağlasun yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen, küçükbaş hayvan yüklü 42 AFE 783 plakalı TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada TIR'daki Serdar Uygun ile Muhammet Tanır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Afgan uyruklu Ali Muhammet Reşit ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. TIR'ın dorsesindeki 260'a yakın küçükbaş hayvandan çoğunun da öldüğü belirlendi. Kazanın ardından TIR, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.