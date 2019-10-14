Son Dakika Haberleri: Tır yandı, otoyol ulaşıma kapandı (1)
Son Dakika Güncel Tır yandı, otoyol ulaşıma kapandı (1)

Tır yandı, otoyol ulaşıma kapandı (1)

1 saat önce

Bolu'da, TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde elektronik malzeme yüklü TIR'ın motoru alev aldı.

Tır yandı, otoyol ulaşıma kapandı (1), System.String[]

Bolu'da, TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde elektronik malzeme yüklü TIR'ın motoru alev aldı. TIR alev alev yanarken, Ankara yönü ulaşıma kapandı. İtfaiye ekipleri, yanan TIR'ı söndürmek için müdahalede bulundu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.


TEM Otoyolu, Köroğlu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:18 Kaynak: DHA
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