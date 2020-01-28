Tır yangını söndürüldü - Son Dakika

Tır yangını söndürüldü
6 saat önce
Malatya'da, tırda meydana gelen yangın fazla büyümeden söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:32 Kaynak: İHA
Malatya'da, tırda meydana gelen yangın fazla büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Darende ilçesi Balaban Mahallesi Aşağı Ulupınar Hacı Tunç Camii önünde meydana geldi. Dinar Karakaya idaresindeki, Malatya'dan Eskişehir'e kuru kayısı yükü götüren tırda, seyir halindeyken yangın çıktı. Lastiğin top atması sonucu meydana gelen yangın, Balaban'da bulunan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle fazla büyümeden söndürüldü. - MALATYA
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