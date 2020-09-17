Tır yatağından 46 kilo 250 gram esrar çıktı - Son Dakika

Tır yatağından 46 kilo 250 gram esrar çıktı

Tır yatağından 46 kilo 250 gram esrar çıktı Adana'da bir tırın yatağında 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Tır yatağından 46 kilo 250 gram esrar çıktı

ADANA - Adana'da bir tırın yatağında 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanında çalışma başlattı. Polis şüphelendiği araçları durdurup hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapmaya başladı. Arama yapılan tırın yatak kısmına köpek tepki verdi. Bunun üzerine polis tırın yatağında 11 paket içinde 46 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Polis olayla ilgili M.K.ve L.A.'yı gözaltına aldı.

Uyuşturucu el konulurken zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Tır yatağından 46 kilo 250 gram esrar çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır yatağından 46 kilo 250 gram esrar çıktı - Son Dakika

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