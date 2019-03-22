Tır Yolcu Minibüsüne Çarptı: 3 Yaralı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yolcu almak için duran minibüse arkadan gelen TIR çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yolcu almak için duran minibüse arkadan gelen TIR çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Kemalpaşa- Torbalı seferini yapan Yılmaz Borazan'ın kullandığı 35 PEC 62 plakalı yolcu minibüsü saat 06.45 sıralarında, Dağkızılca mevkiinde yolun sağında durdu. Bu sırada arkadan gelen Faruk Ziyap yönetimindeki 81 EA 701 plakalı TIR, minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanana TIR ile minibüste büyük çapta hasar meydana geldi. Kazada, minibüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.S.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- İzmir

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