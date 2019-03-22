Son Dakika Haberleri: Tır, Yolcu Minibüsünü Biçti: 1'i Ağır 3 Yaralı

Tır, Yolcu Minibüsünü Biçti: 1'i Ağır 3 Yaralı

2 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, sağ şeritten yolcu almak isteyen minibüse arkadan gelen tır çarparken, can pazarının yaşandığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tır, Yolcu Minibüsünü Biçti: 1'i Ağır 3 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde, sağ şeritten yolcu almak isteyen minibüse arkadan gelen tır çarparken, can pazarının yaşandığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Torbalı ilçesinde Torbalı- Kemalpaşa yolunda feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 06.45 sularında Dağkızılca mevkinde Kemalpaşa'dan Torbalı istikametine seyir halinde olan Yılmaz B. yönetimindeki 35 PEC 62 plakalı minibüs, yolcu almak için yolun sağ şeridinde durdu. Aynı istikametten gelen Faruk Z. yönetimindeki tır, minibüse çarpmamak için şerit değiştirmek istedi fakat arkadan gelen bir başka araç olduğu için şerit değiştiremedi ve önündeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Minibüs içerisinde bulunan yolcu E.E. ve E.O. hafif şekilde yaralanırken, yolcu K.S. ağır yaralı olarak Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla inceleme soruşturma başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:15 Kaynak: İHA

Kemalpaşa, İzmir, Torbalı, 3. Sayfa
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