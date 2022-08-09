Edinilen bilgiye göre, Ağrı- Erzurum karayolu Eleşkirt ilçesine 6 kilometre mesafede meydana gelen kazada 76 DD 880 plakalı Tır aşırı süratli olmasından dolayı yoldan geçen hayvan sürüsüne daldı. Kazada 10 büyükbaş hayvan telef olurken bazı hayvanlar yaralandı. Tır şoförü yolun ıslak ve kaygan olmasından dolayı frenlerinin tutmadığını belirtirken sürü sahibi büyük bir şok yaşadı.

Kaynak: İHA

Eleşkirt, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tır, yoldan geçen büyükbaş hayvan sürüsüne daldı - Son Dakika

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