Tır zeytin bahçesine girdi - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, yol kenarında bulunan zeytin bahçesine girdi.
Alınan bilgiye göre, Hassa istikametinden Kırıkhan yönüne giden Ç.T. yönetimindeki 35 KG 3904 çekici plakalı tır, yolda seyir halinde iken Aktepe Gülkent Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tır, yol kenarında bulunan zeytin bahçesine girmesinin ardından durdu.
Kazayı gören çevredekiler hemen 112 Acil servis ekiplerine ve polise haber verdi. Sürücü Ç.T. kazadan yara almadan kurtuldu. - HATAY
Kaynak: İHA
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