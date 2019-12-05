Son Dakika Haberleri: Tır zulasından 132 paket kaçak sigara çıktı
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Tır zulasından 132 paket kaçak sigara çıktı

6 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde durdurulan İran plakalı tırda gizlenmiş vaziyette 132 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tır zulasından 132 paket kaçak sigara çıktı, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde durdurulan İran plakalı tırda gizlenmiş vaziyette 132 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erbaa ilçesi D-100 kara yolunda yol emniyet ve kontrol devriyesi faaliyetine başladı. Gerçekleştirilen kontrollerde durdurulan şüpheli bir tır üzerinde çalışma yapıldı. İran plakalı olduğu öğrenilen tırda yapılan aramada özel olarak gizlenmiş olduğu tespit edilen 132 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, tır şoförü hakkında işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Erbaa, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:13 Kaynak: İHA
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