Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

08.06.2022 09:51

Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa Diyarbakır karayolu Şirinkuyu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Seyfettin E. idaresindeki 13 AAH 741 plakalı Tır kırmızı ışıkta beklerken, İbrahim Halil Baran idaresinde ki 33 NYJ 37 plakalı motosiklet arkadan çarptı, meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Halil Baran durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen talihsiz genç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü cenazesi morga kaldırılırken tır sürücüsü polis tarafından polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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