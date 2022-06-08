Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Halil Baran durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen talihsiz genç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü cenazesi morga kaldırılırken tır sürücüsü polis tarafından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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