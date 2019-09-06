Tıra arkadan çarpan motosikletli jandarma şehit oldu

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı yolunda motorlu jandarma trafik timinde görevli Ali Cenk Yenier, tıra arkadan çarparak şehit oldu.

Olay öğle saatlerinde Kemerburgaz Makyol köprüsü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Motorize Jandarma Trafik timinde görev yapan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, seyir halindeyken önündeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Uzman Jandarmayı gören çevredeki vatandaşları durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Uzman Jandarma Yenier'i Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Uzman Jandarma burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazayı duyan Ali Cenk Yenier'in arkadaşları da hastaneye koştu. Şehit jandarmanın yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.