Tıra arkadan çarpan otomobil 2 genç kadına mezar oldu

Eskişehir'de tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 genç kadından 2'si hayatını kaybederken 1'i ağır yaralandı.

Kaza, bugün sabah 05: 30 sıralarında Ankara-Eskişehir karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine gitmekte olan Seda Bodur'un idaresindeki 52 DS 412 plakalı otomobil, önünde giden 06 JTJ 81 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücüsü Seda Bodur (22) ile ön koltukta yolcu olarak bulunan Buse Nur Bulut (21) olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan muayenelerinde genç kadınların hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Cenazelerin, Mahmudiye Devlet Hastanesi morguna gönderildiği öğrenildi.

Kaza sonucu 2 kişinin cansız bedeninin çıktığı otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan ve ağır yaralı olarak kurtulan Meltem B.(19), olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tır sürücüsü Hilmi K., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR