Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

23.07.2022 13:32
Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen tıra çarpan otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen tıra çarpan otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Semih Sert idaresindeki 16 F 3901 plakalı otomobil, önünde ilerleyen İbrahim Gümüştekin yönetimindeki 47 ABT 174 tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Semih Sert'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, ağır yaralanan Sümeyra Sert ve Ahsen Sert ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Yaralılardan Sümeyra Sert hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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