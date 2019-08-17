Son Dakika Haberleri: Tıra arkadan çarpan otomobilde bulanan 2 kişi yaralandı
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Tıra arkadan çarpan otomobilde bulanan 2 kişi yaralandı

50 dakika önce

TEM otoyolu Düzce kesiminde bir otomobil tıra arkadan çarparken otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Tıra arkadan çarpan otomobilde bulanan 2 kişi yaralandı, System.String[]
TEM otoyolu Düzce kesiminde bir otomobil tıra arkadan çarparken otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında, TEM otoyolu Düzce gişeleri kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Ersoy yönetimindeki 54 AB 915 plakalı otomobil, önünde ilerleyen İsmail Tekin'in kullandığı 78 BK 432 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Erdal Kara ve Süleyman Yılmaz yaralandı. Yaralılar ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
İsmail Tekin, TEM Otoyolu, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
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