Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti

Ankara- Eskişehir kara yolunun 30'uncu kilometresinde Seda Bodur'un kullandığı otomobil, aynı yöne giden Hilmi K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta sıkışan sürücü Seda Bodur ile ön koltuktaki Buse Nur Bulut, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seda Bodur ile Buse Nur Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Ağır yaralanan Seda Bodur'un kardeşi Meltem Bodur ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bodur ve Bulut'un cenazeleri, Mahmudiye Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, TIR şoförü Hilmi K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Seda Bodur

Buse Nur Bulut