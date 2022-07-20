Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti

20.07.2022 18:41
Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti

Ankara-Eskişehir yolunda seyahat eden araçta bulunan 22 ve 21 yaşındaki iki genç, önlerindeki tıra çarpmaları sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Arka koltukta oturan 19 yaşındaki şahıs ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara- Eskişehir kara yolunun 30'uncu kilometresinde Seda Bodur'un kullandığı otomobil, aynı yöne giden Hilmi K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta sıkışan sürücü Seda Bodur ile ön koltuktaki Buse Nur Bulut, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seda Bodur ile Buse Nur Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika haberleri... Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Ağır yaralanan Seda Bodur'un kardeşi Meltem Bodur ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bodur ve Bulut'un cenazeleri, Mahmudiye Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, TIR şoförü Hilmi K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri... Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Seda Bodur
Son dakika haberleri... Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Buse Nur Bulut
Son dakika haberleri... Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Meltem Bodur
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Kaynak: DHA

Eskişehir, Nur Bulut, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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