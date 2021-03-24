Son dakika haberleri! Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

24.03.2021 00:10

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü -Şiddetli kar yağışı kazaları beraberinde getirdi Karabük'te yolun kenarına park edilen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü.

Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

-Şiddetli kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

KARABÜK - Karabük'te yolun kenarına park edilen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü.

İstanbul'u Karadenize bağlayan D-100 karayolu kemikli rampalarında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi.

Bayram Dülger idaresindeki 34 LZ 4781 plakalı Honda marka otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken, şiddetli kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandığı için yolun kenarına park edilen Kemal Namal idaresindeki 78 AAU 215 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada tırın altına giren otomobil sürücüsü ölümden döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kar yağışının yoğun olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu karayolunda çok sayıda tır yolda kalırken bazıları makaslama yaparak su kanalına düştü.

Son dakika haberleri! Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haberleri! Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haberleri! Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haberleri! Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haberleri! Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haberleri! Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haberleri! Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

Otomobil, İstanbul, Karabük, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da beklenen kar yağışı başladı Ankara'da beklenen kar yağışı başladı Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 17 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 17 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu İsrail'deki seçimleri Netanyahu'nun partisi seçimleri önde tamamladı İsrail'deki seçimleri Netanyahu'nun partisi seçimleri önde tamamladı Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare kadrodan çıkarıldı Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare kadrodan çıkarıldı Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Ünlü araştırma şirketi, tahminini puan vererek açıkladı Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Ünlü araştırma şirketi, tahminini puan vererek açıkladı         
00:31
Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'İstanbul Sözleşmesi'ne dönün' çağrısı Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'İstanbul Sözleşmesi'ne dönün' çağrısı         
00:05
Yerli ve milli radar, Türkiye'ye milyonlarca dolar kazandırdı Yerli ve milli radar, Türkiye'ye milyonlarca dolar kazandırdı         
23:35
Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı         
23:13
Köpeği ısıran çocuk, görenleri gülme krizine soktu Köpeği ısıran çocuk, görenleri gülme krizine soktu         
23:02
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti         
22:49
Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi         
21:45
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı         
20:28
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı         
17:14
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 00:38:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei