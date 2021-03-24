Son dakika haberleri! Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika

Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

-Şiddetli kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

KARABÜK - Karabük'te yolun kenarına park edilen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü.

İstanbul'u Karadenize bağlayan D-100 karayolu kemikli rampalarında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi.

Bayram Dülger idaresindeki 34 LZ 4781 plakalı Honda marka otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken, şiddetli kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandığı için yolun kenarına park edilen Kemal Namal idaresindeki 78 AAU 215 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada tırın altına giren otomobil sürücüsü ölümden döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kar yağışının yoğun olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu karayolunda çok sayıda tır yolda kalırken bazıları makaslama yaparak su kanalına düştü.