Tıra arkadan otomobille çarpan 3 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tıra arkadan otomobille çarpan 3 genç hayatını kaybetti

22.07.2022 18:03
Tıra arkadan otomobille çarpan 3 genç hayatını kaybetti

Mersin'de seyir halindeki tıra arkadan otomobille çarpan 3 genç hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Mersin'de seyir halindeki tıra arkadan otomobille çarpan 3 genç hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mersin- Adana D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan 42 BSH 74 plakalı tırın arkasından gelen 33 N 3404 plakalı otomobil, hızla tıra çarparak altına girdi. Otomobilde bulunan 4 genç ağır yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ile ekiplerin çalışması sonucunda tamamen kullanılmaz hale gelen otomobilden çıkartılabilen 4 gençten 3'ü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Yaralı genç ambulansa hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenler ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Tırın altında kalan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, Mersin- Tarsus yolu bir süreliğine tek şeritten devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tıra arkadan otomobille çarpan 3 genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tıra arkadan otomobille çarpan 3 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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