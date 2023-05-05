Tıra arkadan vuran araç, paramparça olurken, sürücüsü feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tıra arkadan vuran araç, paramparça olurken, sürücüsü feci şekilde can verdi

05.05.2023 09:02

Bolu'da D-100 kara yolunda trafik ışıklarında Tofaş marka araç TIR'a ok gibi saplandı. Kazada araç sürücüsü yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak TIR sürücüsü Mehmet Tanış'ı gözaltına aldı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Toprak (27) idaresindeki otomobil önünde seyreden Mehmet Tanış yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Samet Toprak idaresindeki otomobil paramparça oldu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışmış vaziyette bulunan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak TIR sürücüsü Mehmet Tanış'ı gözaltına aldı.

TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasıyla, ulaşım tekrar normale döndü. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Köroğlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü
TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü
TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tıra arkadan vuran araç, paramparça olurken, sürücüsü feci şekilde can verdi - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Futbol dünyasındaki isimlerim, dolandırıcılara kaptırdıkları para miktarı ortaya çıktı
10:11 HÜDA PAR liderinden 4 kişinin öldüğü kaza sonrası Trabzon halkına zeytin dalı
10:04 Ankara'daki olaylı zirvede Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında arbede yaşandı
10:04 Kim ne kadar kaybetti? İşte futbol dünyasının dolandırıcıya kaptırdığı paraların miktarı
10:03 Crystal Palace'ın gözü kararttığı Sacha Boey transferi için Galatasaray'a astronomik teklif!
10:00 MİT'ten bir nokta atışı operasyon daha! Terör örgütü PKK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
09:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist dergisinin kapağına sinirlendi: İç siyasetimizin yönlendirilmesine izin vermeyeceğiz
09:58 Kuruluş Osman'ın oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy'dan nişan kararı
09:54 Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse, Üvey Anne dizisinin başrollerini paylaşacak
09:49 Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2023 10:39:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tıra arkadan vuran araç, paramparça olurken, sürücüsü feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement