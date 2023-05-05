Tıra arkadan vuran araç, paramparça olurken, sürücüsü feci şekilde can verdi

Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Toprak (27) idaresindeki otomobil önünde seyreden Mehmet Tanış yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Samet Toprak idaresindeki otomobil paramparça oldu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışmış vaziyette bulunan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak TIR sürücüsü Mehmet Tanış'ı gözaltına aldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasıyla, ulaşım tekrar normale döndü. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Köroğlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.