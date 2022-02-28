Tıra ateş edip kaçan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tıra ateş edip kaçan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

28.02.2022 16:11
Tıra ateş edip kaçan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de yol vermeme meselesi yüzünden trafikte bir tıra ateş ederek kaçan otomobil kovalamaca sonucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de yol vermeme meselesi yüzünden trafikte bir tıra ateş ederek kaçan otomobil kovalamaca sonucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çevreyolu üzerinde yol vermeme iddiasıyla, seyir halindeki bir tıra tabanca ile ateş ederek kaçan otomobil kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde bulunan Ö.Y., M.S., İ.D. ve K.Y. isimli 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Tıra ateş edip kaçan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

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Eskişehir, Otomobil, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tıra ateş edip kaçan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tıra ateş edip kaçan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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