Tıra çarpan kamyonet kullanılmaz hale geldi; 1 yaralı - Son Dakika

Uşak'ta kırmızı ışıkta duramayan kamyonet, ışıkta bekleyen tıra çarptı. Kullanılmaz hale gelen kamyonet sürücüsü kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, İzmir - Uşak karayolu üzerinde Gediz Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre 38 PR 990 plakalı kamyonetle seyir halinde olan Güney Uçmak, kırmızı ışığı fark etmeyerek ışıkta bekleyen Mustafa Kazım Akgün kontrolündeki 45 YJ 445 plakalı tıra çarptı. Çarpma etkisiyle savrulan kamyonet ışıkta bekleyen Vedat Kitiz kontrolündeki 20 BR 674 plakalı araca sağ tarafından vurdu. İhbarlar üzerine olay yerine Ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hurdaya dönen kamyonet sürücüsü Güney Uçmak, sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrasında tek şeritten açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK